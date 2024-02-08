И планируют активнее их импортировать.

Проблему нехватки технических специалистов с учёными степенями на рынке труда Тайваня в очередной раз поднял ресурс Nikkei Asian Review, приводящий комментарии Бовэя Ли (Bowei Lee), возглавляющего группу компаний LCY, специализирующуюся на поставке расходных материалов и химикатов для полупроводниковой отрасли.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

По данным Министерства образования Тайваня, за десять лет с 2011 по 2021 количество желающих получить учёную степень выпускников вузов на этом острове сократилось на 26%. Строго говоря, само по себе количество выпускников вузов за это время сократилось почти на треть, что дополнительно усугубило проблему. По словам представителя LCY, выпускники вузов предпочитают сразу устраиваться на работу, а не продолжать научную карьеру в вузах. Стипендии в этой сфере остаются весьма низкими, тогда как молодой специалист в полупроводниковой отрасли сразу может рассчитывать на неплохое жалование. Тратить ещё пять лет на образование в таких условиях желают немногие.

Представители тайваньской полупроводниковой отрасли сейчас предпочитают искать ценные кадры в соседних странах Азии, включая Индию. Непосредственно учебные заведения Тайваня пытаются привлекать выдающихся учёных со всего мира к проведению исследований на этом острове, чтобы заинтересовать молодых специалистов в продолжении научной карьеры.