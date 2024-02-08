Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем году NVIDIA в серверном сегменте может выручить до $88 млрд
При этом её капитализация продолжает расти рекордными темпами.

реклама

После незначительной коррекции на этой неделе курс акций NVIDIA продолжил свой рост, чему в некоторой степени способствовали заявления аналитиков Morgan Stanley, которые выразили уверенность в способности компании продолжать увеличение выручки на серверном направлении. Среди клиентов облачных провайдеров, желающих обучать свои большие языковые модели на ускорителях NVIDIA, по данным источника, до сих пор сохраняются многомесячные очереди.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Если по итогам прошлого года NVIDIA выручила в серверном сегменте примерно $46,7 млрд, как считают аналитики Morgan Stanley, то в текущем она вырастет до $88 млрд, а в следующем окажется чуть выше этого уровня, при этом в 2025 году норма прибыли NVIDIA начнёт снижаться. Все попытки конкурентов отвоевать себе место на рынке ускорителей вычислений, по мнению представителей Morgan Stanley, в ближайшие годы вряд ли обернутся серьёзным успехом. Кстати, по величине капитализации NVIDIA на текущих уровнях всего на 3% отстаёт от Amazon, и на 6% от Alphabet (Google). Если динамика роста котировок будет более благоприятной, у NVIDIA есть шанс занять четвёртое место в списке самых дорогих компаний мира вместо нынешнего шестого.

#nvidia #аналитика #финансы #акции
+
Написать комментарий (0)
Акции NVIDIA завершили торговую сессию небольшим снижением
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
97
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
410
США строят ударный флот безэкипажных судов, способных остановить ВМС НОАК
4
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
41
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
26
Ретроклокинг: разгоняем SSD
11
Дальнейшая модернизация корпуса Lian Li Lancool 205 с целью уменьшения шума
2
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
25
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
27

Сейчас обсуждают

Yilec
08:39
>>Это создает проблемы для будущих разработчиков, которым приходится разбираться в хаотически структурированном и неоптимизированном коде, что может увеличить затраты времени на сопровождение проекта ...
ИИ-помощник на GitHub снижает качество кода
Дмитрий
08:38
Да Россия кому угодно интервью даст. Мы открыты ко всему. не знаю чего журналисты еще толпой не выехали. Хотя и такие есть в Мариуполе смотрят что как и везде
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
Дмитрий
08:36
много случаев что в этих китайских матерях как автор кинул, вообще видюхи некоторые не заводятся) какие то пашут какие то нет и начинаются танцы с прошивками, поиск плавающей ошибки и прочее. Мне лич...
Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
Павел Вохмянин
08:35
UPD. Не знаю от куда брал цифры пользователей, я нашел данные что 112 млн активных пользователей на ps и на боксе 50, но в целом это как раз 66% примерно от цифр названых тобой. К тому же нужно еще бр...
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
Максим Пиво
08:34
а у нас чо щас в окне андроид
Фотограф заснял очень редкий вид северного сияния
Dzhereli
08:34
С опытными мододелами уйдет год, другой при щедром финансировании.
На создание ремейка Final Fantasy VI может уйти 20 лет
FelsheR-BANZzZzZz
08:29
Ну тогда и 16 гигов не надо. На е5450+8гб ни разу не видел загрузку оперативы по полной. Десяток вкладок в опере + танчики и аимп. Винде как нарику - кайф дозировать надо. Иначе сторчит всё.
Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
Максим Беляков
08:25
Всё уже устроено, но противоречия и войны никуда не пропали, также как и преступность, и голод в некоторых местах планеты
Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
Максим Беляков
08:22
Нам есть ещё много чего делать на Земле, когда всё будет, можно будет и сильнее углубиться в исследование космоса
Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
Михаил Дадеко
08:19
Не было печали,купила баба порося! Это про Польшу! Теперь будут " вздрагивать" при первом сигнале тревоги на Украине!
Три польских истребителя F-16 вылетели для перехвата российской ракеты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем