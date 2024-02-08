При этом её капитализация продолжает расти рекордными темпами.

После незначительной коррекции на этой неделе курс акций NVIDIA продолжил свой рост, чему в некоторой степени способствовали заявления аналитиков Morgan Stanley, которые выразили уверенность в способности компании продолжать увеличение выручки на серверном направлении. Среди клиентов облачных провайдеров, желающих обучать свои большие языковые модели на ускорителях NVIDIA, по данным источника, до сих пор сохраняются многомесячные очереди.

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Источник изображения: NVIDIA

Если по итогам прошлого года NVIDIA выручила в серверном сегменте примерно $46,7 млрд, как считают аналитики Morgan Stanley, то в текущем она вырастет до $88 млрд, а в следующем окажется чуть выше этого уровня, при этом в 2025 году норма прибыли NVIDIA начнёт снижаться. Все попытки конкурентов отвоевать себе место на рынке ускорителей вычислений, по мнению представителей Morgan Stanley, в ближайшие годы вряд ли обернутся серьёзным успехом. Кстати, по величине капитализации NVIDIA на текущих уровнях всего на 3% отстаёт от Amazon, и на 6% от Alphabet (Google). Если динамика роста котировок будет более благоприятной, у NVIDIA есть шанс занять четвёртое место в списке самых дорогих компаний мира вместо нынешнего шестого.