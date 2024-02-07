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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К январскому инциденту с Boeing 737 Max привело отсутствие четырёх болтов после ремонтных работ
И так сойдёт?

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В начале прошлого месяца авиалайнер Boeing 737 Max, выполнявший рейс в США, потерял в полёте дверную панель, что привело к разгерметизации салона и вынудило экипаж предпринять экстренную посадку. По данным Financial Times, следствие уже предварительно установило причину происшествия. Как выясняется, в процессе проведения ремонтных работ подрядчиком Spirit AeroSystems, подразумевавших демонтаж стопора дверной панели, фиксирующие его четыре болта не были установлены на место, что и привело к потере стопором своей функции во время полёта и аварийному открытию люка.

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Источник изображения: Boeing

В августе прошлого года авиалайнер был доставлен для проведения планового ремонта на предприятие Boeing в штате Вашингтон, где в результате осмотра были выявлены повреждения пяти заклёпок фюзеляжа в непосредственной близости от стопора механизма открывания двери. Заменив дефектные заклёпки, по всей видимости, представители подрядчика забыли закрепить нужным образом сам стопор, и в дальнейшем его сорвало в полёте. Отсутствие трёх болтов после проведения ремонтных работ было зафиксировано в технической документации Boeing, наличие четвёртого болта определить по имеющимся изображениям не представлялось возможным.

Регуляторы США в сфере безопасности транспортного сообщения теперь настаивают на необходимости проведения не только тщательного аудита деятельности Boeing и подрядных организаций, но и усиления постоянного контроля за процессами сборки и ремонта авиалайнеров, поскольку у следствия появились причины подозревать исполнителей в пренебрежительном отношении к безопасности. В любом случае, руководство Boeing уже готово признать вину своей компании в случившемся и принять необходимые меры.

#авиация #boeing #промышленная безопасность
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