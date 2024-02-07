Хорошо уже было.

С начала текущего года акции NVIDIA выросли в цене на 38%, а по итогам прошлого года они подорожали более чем в три раза. Не все инвесторы, впрочем, убеждены в способности этих ценных бумаг и дальше демонстрировать столь высокую динамику. Например, глава управляющей компании Ritholtz Wealth Management Джош Браун (Josh Brown) считает, что у многих инвесторов просто «снесло крышу», и они слепо ставят свои капиталы на дальнейший «вертикальный рост котировок» акций NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

Сократив свои позиции в акциях NVIDIA на 20%, этот представитель инвесторского сообщества утверждает, что данные ценные бумаги не будут в дальнейшем дорожать на 20% в месяц только из-за того, что «солнце встало и прозвенел будильник». Между тем, положительная динамика в целом сохранится, просто она будет не столь ярко выраженной, как заключил эксперт.