Для заката карьеры результат воодушевляющий.

Опубликованные Reuters комментарии руководства японской компании Nintendo по поводу ожиданий в сфере динамики продаж стареющей консоли Switch, которая в своём развитии достигла восьмого года жизненного цикла, позволяют судить о наличии у этого поставщика сдержанного оптимизма на данный счёт.

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Источник изображения: Nintendo

По крайней мере, завершающийся в конце марта фискальный год компания рассчитывает подытожить отгрузкой 15,5 млн консолей Switch вместо изначально заложенных в прогноз 15 млн штук. Если учесть, что с апреля по декабрь прошлого года количество отгруженных Nintendo Switch сократилось на 8% до 13,74 млн штук по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, то и по итогам всего фискального года можно будет рассчитывать на некоторое снижение поставок немолодой игровой платформы. Впрочем, она уже сейчас по своей популярности уступает только портативной Nintendo DS, разойдясь за время присутствия на рынке тиражом более 139 млн экземпляров, так что Switch грех жаловаться на востребованность.

С апреля по декабрь Nintendo также получила рекордную чистую прибыль в размере $2,7 млрд, поэтому и на финансовый итог периода она не вправе жаловаться. Аналитики ожидают, что преемница Switch будет представлена в текущем году и поступит в продажу по цене $400.