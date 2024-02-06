Как его получишь — береги его.

Продажи гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro начались в США в этом месяце и она находится в самом начале своего рыночного пути, но уже появились недостатки, способные серьёзно огорчить владельцев этого устройства стоимостью $3500. Как поясняет Bloomberg, гарнитура Vision Pro после нескольких последовательных попыток ввести забытый пароль блокируется таким образом, что вернуть её к жизни могут только специалисты фирменных сервисных центров Apple, причём с потерей всех пользовательских данных.

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Источник изображения: Apple

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По данным источника, Apple не предусмотрела каких-либо способов самостоятельного сброса устройства после блокировки, и забывшим пароль пользователям Vision Pro нужно возвращать гарнитуру либо в магазин, либо отправлять напрямую в фирменный сервисный центр. Опциональный кабель с интерфейсом USB-C для подключения к компьютеру доступен за $300 только разработчикам ПО, но не факт, что он в этом смысле ускоряет решение проблемы с блокировкой. Сброс устройства к заводским установкам очищает память гарнитуры, поэтому пользователям после снятия блокировке в фирменном сервисе необходимо будет начинать жизнь буквально «с чистого листа».