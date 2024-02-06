Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Забывшим пароль от гарнитуры Apple Vision Pro пользователям придётся отправлять её в сервисный центр и проститься с данными
Как его получишь — береги его.

реклама

Продажи гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro начались в США в этом месяце и она находится в самом начале своего рыночного пути, но уже появились недостатки, способные серьёзно огорчить владельцев этого устройства стоимостью $3500. Как поясняет Bloomberg, гарнитура Vision Pro после нескольких последовательных попыток ввести забытый пароль блокируется таким образом, что вернуть её к жизни могут только специалисты фирменных сервисных центров Apple, причём с потерей всех пользовательских данных.

реклама

Источник изображения: Apple

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По данным источника, Apple не предусмотрела каких-либо способов самостоятельного сброса устройства после блокировки, и забывшим пароль пользователям Vision Pro нужно возвращать гарнитуру либо в магазин, либо отправлять напрямую в фирменный сервисный центр. Опциональный кабель с интерфейсом USB-C для подключения к компьютеру доступен за $300 только разработчикам ПО, но не факт, что он в этом смысле ускоряет решение проблемы с блокировкой. Сброс устройства к заводским установкам очищает память гарнитуры, поэтому пользователям после снятия блокировке в фирменном сервисе необходимо будет начинать жизнь буквально «с чистого листа».

#apple #vision pro #пароль #гарнитура дополненной реальности
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Death Stranding стала доступна на устройствах от Apple
Неоднозначный квартальный отчёт стоил Apple почти $70 млрд капитализации
Водители Tesla были уличены в использовании гарнитуры Apple Vision Pro во время движения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Украина получает серийный GLSDB
12
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 2
22
Что меня раздражает в современных мониторах
120
Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
62
Как я сэкономил на сборке системы 20 тысяч рублей, а после потратил их на правильную видеокарту AMD
17
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
56
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
88
ТОП-7 игровых ноутбуков до 100 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
4
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
186

Сейчас обсуждают

A224
09:35
Мониторинг показывает что его в этих двух играх (Borderlands 3 и Remnant II) не наблюдается
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
Axel Maz
09:29
Удавится, но не дадут).
Европа борется с почти неуничтожимыми инвазивными крабами
Axel Maz
09:29
Почти все забывают, что нефть, это не только топливо, а газ нужен не только для того, что-бы его сжигать, всё это сырьё для полимеров, и может ЕС не мёрзнет, хотя в этом году зима больше похоже на зим...
Европа борется с почти неуничтожимыми инвазивными крабами
Максим Прокопов
09:28
Спасибо)
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
Влад Иванов
09:26
Это все амогуся
Тесты показали прирост производительности при использовании внешней видеокарты через монитор
Axel Maz
09:25
Нету никаких таких глобалистов, если ты не заметил, то в мире пошел обратный процесс, поляризация, что приведёт к тому, что кузнечики и гмо, станут очень даже хороши, типа, если ты их жрёшь, значит жи...
Европа борется с почти неуничтожимыми инвазивными крабами
Дмитрий Черников
09:21
Именно за КАЧЕСТВО, а не переплата за прогар дисплея. Слишком дорогая лотерея..
Что меня раздражает в современных мониторах
swr5
09:18
Ну, если каждый забулдыга под забором будет свои компитентные рейтинги составлять, то зайдем мы очень далеко.
В 17-й раз подряд Apple стала самой уважаемой компанией
si-cat
09:15
Креатинизм - в массы!
Трассировка пути снизила частоту кадров San Andreas с 300 до 48 FPS
Manager
09:14
Повод держать себя в тонусе и быть здоровым :)
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем