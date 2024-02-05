Это уже шестая сделка такого рода за последние 13 месяцев.

Уход торговой марки Nokia с рынка смартфонов, который запланирован по решению гонконгской HMD, не имеет никакого отношения к телекоммуникационному бизнесу финской компании, которая является держателем многих ключевых патентов в данной сфере. Как отмечает Reuters, на этой неделе Nokia заключила долгосрочное лицензионное соглашение с китайским производителем смартфонов Vivo, которое охватывает технологии передачи данных в сетях 5G.

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Источник изображения: Vivo

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Напомним, что недавно аналогичное соглашение было продлено с китайской компанией OPPO, а вообще нынешняя сделка с Vivo является для Nokia уже шестой за последние 13 месяцев. Помимо двух указанных компаний, свои долгосрочные лицензионные соглашения с Nokia продлили Apple, Samsung, Honor и Huawei. В текущем году от соответствующих контрактов Nokia рассчитывает получить операционную прибыль в размере 1,4 млрд евро.