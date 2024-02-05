Ён свободен, словно птица в небесах.

Первоначально внука основателя Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна (Lee Jae-yong) упекли за решётку в Южной Корее по итогам судебного иска 2017 года, который приписывал ему участие в коррупционных схемах, способствовавших приходу к власти тогдашнего президента страны. Спустить громкий скандал на тормозах не удалось, президенту был объявлен импичмент, а вице-президент Samsung отправился отбывать тюремный срок, но в 2021 году был помилован и выпущен на волю уже следующим президентом Южной Кореи. К августу 2022 года с него сняли все оставшиеся обвинения, что позволило ему окончательно занять руководящий пост во главе компании, основанной его дедом.

Как поясняет Bloomberg, в ноябре прошлого года против Ли Чжэ Ёна было возбуждено новое уголовное дело, по материалам которого он обвинялся в манипуляциях ценными бумагами, которые в 2015 году позволили ему за счёт слияния двух дочерних компаний Samsung усилить свой контроль за активами материнской корпорации.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Эту неделю органы правосудия Южной Кореи начали с оправдательного вердикта по данном делу. Обвинения против Ли Чжэ Ёна по этом дело были признаны неубедительными, и глава Samsung Electronics покинул здание суда в Сеуле, не считая нужным выступить по его итогам перед журналистами. По данному обвинению ему грозило пять лет тюрьмы и штраф в размере $376 000, теперь эти претензии сняты.