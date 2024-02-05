И то не факт, что это поможет.

Агентству Reuters удалось опубликовать комментарии председателя совета директоров Foxconn Лю Янг-вэя (Liu Young-way) ещё до того, как компания представила свою статистику за январь. Квартальный отчёт Foxconn будет опубликован в марте, а пока руководитель этого крупного тайваньского производителя электроники высказался на тему ситуации в отрасли во время праздничных мероприятий с участием сотрудников компании.

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Источник изображения: Reuters, Dado Ruvic

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Во-первых, он заявил, что текущий год с точки зрения динамики финансовых показателей будет чуть лучше предыдущего. Во-вторых, глава Foxconn признал, что имеющихся усилий участников отрасли не хватает для решения проблемы дефицита ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта, потому что спрос на них продолжает расти. По его мнению, способствовать устранению дефицита могло бы строительство новых предприятий.