Технология производства тяговых батарей для него будет разработана самостоятельно.

Генеральный директор Honda Motor Тосихиро Мибэ (Toshihiro Mibe) в интервью британскому изданию Autocar признался, что осознаёт необходимость производства доступных электромобилей, поэтому компания разрабатывает недорогую машину на электротяге, которая по своей популярности могла бы соперничать с классическим седаном Civic. Последний является абсолютным бестселлером в модельном ряду Honda и одним из самых продаваемых автомобилей в мире.

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Источник изображения: Honda Motor, Electrek

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Электрического преемника Civic компания рассчитывает выпустить на рынок не ранее 2026 года, но для производства недорогих электромобилей Honda сперва должна освоить технологию выпуска дешёвых тяговых батарей. Разрабатывать её компания решила самостоятельно, поскольку партнёрство с GM в рамках платформы Ultium данным задачам не отвечало. Компания не хочет жертвовать ёмкостью тяговых батарей ради снижения стоимости машины, а ещё она надеется снизить их массу.