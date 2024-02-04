Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Honda рассчитывает вывести на рынок «народный электромобиль» на смену Civic
Технология производства тяговых батарей для него будет разработана самостоятельно.

реклама

Генеральный директор Honda Motor Тосихиро Мибэ (Toshihiro Mibe) в интервью британскому изданию Autocar признался, что осознаёт необходимость производства доступных электромобилей, поэтому компания разрабатывает недорогую машину на электротяге, которая по своей популярности могла бы соперничать с классическим седаном Civic. Последний является абсолютным бестселлером в модельном ряду Honda и одним из самых продаваемых автомобилей в мире.

реклама

Источник изображения: Honda Motor, Electrek

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Электрического преемника Civic компания рассчитывает выпустить на рынок не ранее 2026 года, но для производства недорогих электромобилей Honda сперва должна освоить технологию выпуска дешёвых тяговых батарей. Разрабатывать её компания решила самостоятельно, поскольку партнёрство с GM в рамках платформы Ultium данным задачам не отвечало. Компания не хочет жертвовать ёмкостью тяговых батарей ради снижения стоимости машины, а ещё она надеется снизить их массу.

#электромобили #honda
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Tesla без доплаты предлагает покупателям Model Y более совершенную платформу для автопилота
В этом году Tesla собирается потратить рекордные $10 млрд на своё развитие
Первый электрический Range Rover готовы приобрести как минимум 16 000 человек
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что такое «холодная» обкатка двигателя, чем она лучше «горячей» и почему обязательна
16
Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
32
Гайд по настройке и оптимизации видеокарты в 2024 году
41
"Ястребы" требуют от Байдена начать бомбардировку Ирана прямо сейчас
8
О современном состоянии военно-воздушных сил Латвии
10
История снайперского прицела ПТ: от разработки до снятия с производства
1
МК-1: Воздушный крейсер в небе
2
Сеул приступил к производству средневысотных БПЛА, чтобы иметь десять дронов на каждый у КНДР
2

Сейчас обсуждают

Yukki Rito
09:35
А ничего, что эта функция есть во всех смартфонах? И без их воли. Включаем жесты, настраиваем действие гугл поиск или голосовой ассистент на символ О, блокируем телефон, рисуем символ О на экране в лю...
Circle to Search останется эксклюзивом для смартфонов Pixel и Galaxy как минимум до октября
Василий Некий
09:27
в падлу читать, офк там бред сонибоя. Отберите у человека интернет
Пришло время избавляться от консолей Xbox
xxxFlashxxx
09:26
Не стоит пропускать прием галоперидола.
Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
unhurtable
09:21
Что такое бесконечность - это когда Эстонцы считают Китайцев...
О современном состоянии военно-воздушных сил Латвии
22870
09:19
РФ имеет минимум десятикратное преимущество в живой силе над всеми силами НАТО, поскольку у РФ солдаты - это солдаты. Надеть форму на человека не значит сделать его солдатом, а в НАТО считают что это ...
Forbes: ВС РФ имеют пятикратное преимущество над ВСУ в артиллерии
22870
09:12
Электромобили такие старые, а проблемы, с каждым днем, все новые и новые. В США ищут новые отбойники... из-за электромобилей. Они ведь тяжелые и тормозят медленнее. Очередная монетка в копилку говен....
Honda рассчитывает вывести на рынок «народный электромобиль» на смену Civic
Rei Hitori
09:11
Не знаю, почему, но в ней не особо ощущается атмосфера "выживача". Вальхейм в этом плане более располагает, плюс крафт в нëм чуточку интереснее. Но главное, что игра пока что сильно сырая – хоть багов...
В Steam «выстрелила» выживалка Enshrouded
Дмитрий Захаров
09:06
"На самом деле глава Qualcomm даже не обмолвился о Windows 12" После этих слов желание читать дальше пропало. Спасибо, хоть правду сказал. Именно что, никто ни о какой вин12 не говорил и не говорит, к...
Глава Qualcomm назвал точные сроки выхода Windows 12 с умным интерфейсом на базе Windows AI
22870
09:04
> Не совсем. Одежда та же (за редким исключением). Убогие декорации "под космос" и опять обычное убранство, типичное для СССР 70-х годов... В американском кино все было аналогично. Кроме еще одного мо...
Субъективный обзор на разные экранизации романа "Солярис"
Иван Бородин
09:02
Неужели они этого не понимали что будет именно так!? Что им санкции против РФ и вступление в НАТО аукнится при чём серьёзно!
Волна банкротств прошла по Финляндии в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем