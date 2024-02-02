И продолжает укреплять позиции в серверном сегменте.

Квартальный отчёт не остался единственным поводом для руководства AMD заявить о своих планах на будущее, поскольку в интервью CNBC президент компании Виктор Пэн (Victor Peng), который получил эту должность после покупки материнской компанией разработчика программируемых матриц Xilinx, выразил надежду на продолжение расширения рынка ПК, оснащённых функцией ускорения работы систем искусственного интеллекта. Степень распространения таких ПК, по его словам, поднимется во втором полугодии.

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Источник изображения: AMD

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Виктор Пэн добавил, что AMD лидирует с хорошим запасом на рынке ПК с функцией ускорения ИИ, и рыночные позиции компании сильны даже в сегменте классических компьютеров. В этом году сегмент систем искусственного интеллекта сильно вырастет, как считает представитель AMD, но даже в этом случае будет находиться в самом начале развития. В серверном сегменте компания продолжает укреплять позиции за счёт своих ускорителей семейства Instinct MI300.