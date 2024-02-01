Китайская конкуренция и не такое заставит делать.

Китай для компании Tesla является не только производственной площадкой, на которой собирается примерно половина всех электромобилей марки, но и важным рынком сбыта. При этом китайский рынок электромобилей в целом остаётся крупнейшим в мире, а конкуренция здесь очень высока. Всё это вынуждает Tesla не только снижать цены на свою продукцию, но и совершенствовать её. Как поясняет Bloomberg, китайским потребителям Tesla недавно начала предлагать более совершенную платформу для систем активной помощи водителю версии 4.0 в составе кроссоверов Model Y местной сборки.

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Источник изображения: Bloomberg

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Данное обновление не потребовало доплаты со стороны покупателей, при этом оно должно улучшить качество автоматического распознавания объектов и управления бортовыми системами, поскольку в состав платформы четвёртого поколения входят не только более современные камеры, но и более производительный процессор. В Китае цены на Tesla Model Y начинаются с отметки $36 100, после обновления кроссовер также стал доступен в трёх новых расцветках: серебристой, красной и серой. За пределами Китая аппаратная платформа четвёртого поколения уже предлагается не только в составе некоторых версий Model Y, но и на более дорогих Model S и Model X, которые собираются в США.