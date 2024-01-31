По итогам прошлого квартала он достиг 5,2%.

В первом квартале прошлого года, как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные официальной статистики, ВВП острова Тайвань снизился более чем на 3%, но уже ко второму кварталу он вернулся к росту, поскольку спрос на полупроводниковые компоненты начал в большей степени определяться бумом систем искусственного интеллекта, нежели чем негативными тенденциями на рынке смартфонов и ПК. К четвёртому кварталу рост ВВП острова разогнался до 5,12%, и не только превысил ожидания аналитиков, но и стал максимальным за два года.

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Источник изображения: Bloomberg

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Впрочем, по итогам 2023 года в целом рост ВВП Тайваня ограничился более скромными 1,4 %, но хотя бы теперь нет оснований говорить о возможности его снижения. Напомним, что крупнейший контрактный производитель чипов в мире — тайваньская компания TSMC, в текущем году рассчитывает увеличить свою выручку на 20%. В 2021 году на фоне высокого спроса на компоненты для электроники, вызванного пандемией, ВВП острова вырос на 6,6%, но в текущем году он лишь превысит 3%, как считают эксперты. По прогнозам аналитиков UBS, в текущем году экономика Тайваня по темпам своего роста может обойти Вьетнам и Индию, которые до этого развивались более динамично.