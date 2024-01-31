А объёмы производства поднялись максимально с середины 2016 года.

По информации Bloomberg, опирающейся на официальные данные органов статистики Южной Кореи, в декабре поставки полупроводниковых компонентов в этой стране выросли на самую заметную величину с 1997 года. Поставки с предприятий увеличились на 113,7%, тогда как объёмы производства выросли на 53,3%, что является максимальным приростом с середины 2016 года.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Одновременно замедлился рост складских запасов (он не превысил 11,6%), подтверждая заявления многих участников рынка о возращении спроса к росту после затяжного кризиса перепроизводства. Южная Корея покрывает две трети потребности мирового рынка в микросхемах памяти. Аналитики надеются, что динамика развития рынка памяти позволит Южной Корее в текущем году увеличить ВВП на 2,2%.