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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В декабре поставки чипов из Южной Кореи выросли сильнее всего с 1997 года
А объёмы производства поднялись максимально с середины 2016 года.

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По информации Bloomberg, опирающейся на официальные данные органов статистики Южной Кореи, в декабре поставки полупроводниковых компонентов в этой стране выросли на самую заметную величину с 1997 года. Поставки с предприятий увеличились на 113,7%, тогда как объёмы производства выросли на 53,3%, что является максимальным приростом с середины 2016 года.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Одновременно замедлился рост складских запасов (он не превысил 11,6%), подтверждая заявления многих участников рынка о возращении спроса к росту после затяжного кризиса перепроизводства. Южная Корея покрывает две трети потребности мирового рынка в микросхемах памяти. Аналитики надеются, что динамика развития рынка памяти позволит Южной Корее в текущем году увеличить ВВП на 2,2%.

#аналитика #финансы #полупроводники #южная корея
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