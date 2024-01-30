Деньги пришлось экономить.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (Davis Zinsner) на прошлой неделе отметил, что даже в сложных рыночных условиях компании удалось достичь по итогам прошлого года поставленной цели по уменьшению расходов на $3 млрд за год. В годовом отчёте компании по форме 10-K содержится дополнительная информация об изменении расходов компании не только в прошлом году, но и в позапрошлом.

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Источник изображения: Intel

Падение доходов вызвало увеличение доли расходов на исследования и разработки по отношению к выручке компании, она в прошлом году выросла с 27,8 до 29,6 %, хотя в абсолютном измерении и сократилась с $17,5 до $16,1 млрд, на 8% по сравнению с 2022 годом. Даже в условиях экономии средств, однако, на премиях сотрудникам в этой сфере компания не экономила, а потому увеличила эту долю расходов. Примечательно, что в 2022 году Intel удалось увеличить расходы на НИОКР сразу на 15%, но в прошлом году динамика оказалась отрицательной.

Источник изображения: Intel

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Расходы на маркетинг и административные нужды в прошлом году сократились сразу на 20% до $5,6 млрд, но даже в этом случае Intel не стала урезать премиальные выплаты сотрудникам и руководителями, как и в сфере разработок и исследований.