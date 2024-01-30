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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
IBM заставляет руководителей переехать ближе к работе и чаще на ней появляться
Не все работодатели в восторге от удалённой формы работы.

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Агентство Bloomberg распространило информацию, которая в какой-то мере позволяет отследить эволюцию отношения американских работодателей к идее внедрения удалённой формы взаимодействия с сотрудниками. Пандемия не оставляла особого выбора, и тогда компании вынуждены были отправить персонал по домам, организовав при этом рабочий процесс с применением современных средств телекоммуникации. Теперь отношение к удалённой форме работы меняется даже у компаний технологического сектора, которым сам бог велел проявлять больше гибкости в данном вопросе.

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Источник изображения: IBM

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В этом месяце IBM буквально в ультимативной форме потребовала от своего руководящего персонала появляться в офисе как минимум три дня в неделю, а если этому препятствует большое удаление от места работы, то руководящему составу даётся время до начала августа, чтобы переселиться на дистанцию не более 80 км от офиса. Если кто-то не согласится с этими требованиями, то руководителям будет предложено искать новую работу. Компания рассчитывает продолжить сокращение персонала в текущем году. По состоянию на конец 2022 года компания располагала примерно 288 тысячами сотрудников, но в прошлом году IBM уволила примерно 3900 человек. Под предлогом борьбы с «засильем удалёнки» численность персонала может быть ещё сокращена.

#ibm #рынок труда #удалённая работа
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