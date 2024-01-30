И в последующие пару лет лишь незначительно снизит планку.

Представители Electrek терпеливо дождались появления на сайте компании Tesla годового отчёта по форме 10-K, который позволяет получить представление о величине капитальных расходов в прошлом году и оценить их размер, запланированный на текущий год. Итак, в прошлом году компания потратила на соответствующие нужды $8,9 млрд, увеличив эти расходы по сравнению с 2022 годом ($7,16 млрд). Эти расходы покрывались преимущественно из собственных средств, поскольку бизнес компании рос довольно динамично.

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Источник изображения: Tesla

В текущем году Tesla закладывает в бюджет более $10 млрд капитальных расходов, и это будет рекордная сумма для компании. Не исключено, что помимо расширения фирменного суперкомпьютера Dojo и подготовки к массовому производству новой модели, а также человекоподобных роботов Optimus, компания будет направлять эти средства на строительство нового предприятия в Мексике, хотя сроки начала реализации данного проекта пока не определены. Кроме того, Tesla должна продолжать строительство новых зарядных станций, ведь в той же Северной Америке к ним скоро получат доступ практически все модели электромобилей большинства марок, предлагаемых на местном рынке.

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В 2025–2026 годах Tesla собирается тратить ежегодно по $8–10 млрд, так что 2024 год может оказаться пиковым в ближайшей трёхлетке с точки зрения капитальных расходов. Впрочем, по итогам текущего года компания может и пересмотреть свою дальнейшую инвестиционную программу.