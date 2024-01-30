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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Компания Илона Маска Neuralink вживила чип в мозг первого пациента
Операция прошла успешно.

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Зарубежные информационные ресурсы, включая CNBC, неделю начали с сообщений об успешной имплантации чипа Neuralink в мозг первого пациента. Информацией об этом поделился сам Илон Маск (Elon Musk), возглавляющий этот стартап. Восстановление пациента после операции идёт нормально, специалистам Neuralink уже удаётся регистрировать возбуждение нейронов через данное устройство. В дальнейшем эти сигналы планируется научиться интерпретировать для отправки команд на компьютер.

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Источник изображения: Getty Images

Разрешение на проведение таких испытаний Neuralink получила в США ещё в мае прошлого года, и с тех пор вела подбор добровольцев среди людей, страдающих от неподвижности как минимум одной пары конечностей. Всего в текущем году компания планирует провести около 11 соответствующих операций. Если в течение шести месяцев не будет обнаружено каких-то аномалий, то контингент испытуемых будет расширен. Однако, как предупреждают специалисты, до одобрения имплантов к массовому использованию ещё остаются долгие годы.

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Имплант, получивший обозначение Telepathy, монтируется в отверстии в черепной коробке с участием специального робота, тончайшие электроды проникают в кору головного мозга менее чем на 2 миллиметра. В конечном итоге, как рассчитывает Илон Маск, эти чипы будут использоваться для трансляции мыслей пациента через компьютер или смартфон. Покойному физику Стивену Хокингу (Stephen Hawking), который для общения с внешним миром был вынужден использовать синтезатор речи с клавиатурой, управляемой движениями мимической мышцы щеки, подобный имплант мог бы позволить печатать со скоростью опытной стенографистки или произносить слова со скоростью бывалого аукциониста, как заявил Илон Маск.

#илон маск #neuralink #интерфейс мозг-компьютер #имплант #мозговой чип
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