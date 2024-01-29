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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Запад сможет использовать для борьбы с экспансией китайских чипов преимущественно нерыночные методы
То есть, санкции, базирующиеся на соображениях национальной безопасности.

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Со страниц издания Financial Times профессор Крис Миллер (Chris Miller), в своих трудах сильно погружающийся в тему противостояния США и Китая на рынке полупроводниковой продукции, привёл свои соображения по поводу необходимости западных производителей и их союзников противостоять экспансии производства китайских чипов. Санкции мешают компаниям из КНР получать доступ к передовым технологиям производства, но развивать выпуск зрелых чипов страна пока может весьма высокими темпами. По некоторым оценкам, через три года объёмы производства чипов в Китае по зрелым технологиям вырастут на 60%, а через пять лет удвоятся.

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Источник изображения: Canon

При этом нельзя утверждать, что подобная экспансия ударит по всем сегментам мирового рынка электронных компонентов равномерно. Например, в результате порождённого пандемией кризиса полупроводниковых компонентов в автопроме многие производители транспортных средств вынуждены были заключить с поставщиками многолетние контракты, и на эту сферу избыточные китайские мощности повлиять не смогут. Разве что китайские электромобили в итоге станут дешевле, но Европа уже демонстрирует решимость в защите интересов своих автопроизводителей при помощи импортных пошлин.

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Как поясняет Крис Миллер, определить происхождение базовых полупроводниковых компонентов в современных условиях достаточно сложно, поэтому методы таможенного контроля при поставке электронных устройств, оснащаемых китайскими чипами, просто будут бесполезны. Соответственно, США и её политические союзники будут бороться с экспансией китайской электроники другими методами. Например, продолжать вводить санкции против китайских производителей чипов, чтобы у тех было меньше возможностей приобретать импортное оборудование. Можно было бы наладить субсидирование производителей чипов в США и Европе, но на это потребуются немалые средства из государственного бюджета. Более того, европейские регуляторы гораздо менее склонны запрещать китайскую продукцию из соображений безопасности, как это делают власти США и Японии. Участники европейского рынка стараются регулировать его экономическими методами. Санкции против китайской продукции могут быть и узконаправленными. Например, чипы из КНР запретят использовать в медицинской и другой технике, которую сочтут стратегически важной для экономики региона. И в этом перечне могут оказаться даже электромобили.

#сша #полупроводники #китай #санкции
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