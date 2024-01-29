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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
CATL и Didi будут развивать в Китае сеть станций по экспресс-замене тяговых аккумуляторов электромобилей
Эта сфера уже требует стандартизации.

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Китайский автопроизводитель NIO уже давно развивает на территории Китая и в Европе автоматические станции по экспресс-замене тяговых батарей, которые позволяют восполнить запас хода машины буквально за три минуты, причём выходить из салона для этого не требуется. Смущать пользователя может только то обстоятельство, что конкретная тяговая батарея за его электромобилем не закрепляется, и её приходится всё время брать в аренду. Впрочем, если оформить подписку, то стоимость аккумуляторной батареи при покупке электромобиля вообще не учитывается, и в дальнейшем можно регулярно пользоваться арендуемыми.

Как поясняет South China Morning Post, производитель батарей CATL и компания Didi, занимающаяся сдачей машин в аренду, сформировали в Китае совместное предприятие, которое будет заниматься развитием сети станций экспресс-замены тяговых батарей. Соответствующие пункты не предъявляют особых требований к инфраструктуре, поскольку высокая мощность для быстрой зарядки батарей им не требуется, а хранящиеся «в запасе» аккумуляторы можно заряжать с умеренной скоростью или вовсе просто подвозить для хранения уже заряженными.

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Источник изображения: NIO

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С января прошлого года по декабрь количество таких станций экспресс-замены тяговых батарей в Китае выросло на 80% до 3567 штук. При этом количество зарядных станций за тот же период выросло в полтора раза до 2,7 млн штук. Последние пока больше распространены в Китае, поскольку обладают определённой универсальностью, тогда как экспресс-заменой батарей могут пользоваться только совместимые с фирменными стандартами транспортные средства. Компания NIO уже установила в Китае 2333 станции экспресс-замены тяговых батарей. Она одновременно сотрудничает с Changan и Geely, чтобы стандартизировать соответствующие операции и оборудование. CATL, в свою очередь, параллельно позволяет себе и партнёрам развивать и сеть зарядных станций в Китае.

#китайские производители #электромобиль #catl #didi #тяговые батареи
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