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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новая попытка Apple создать автопилот может стать последней
Если она окажется неудачной, конечно.

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Стремящийся не пропускать ни одного информационного повода о деятельности компании Apple журналист Марк Гурман (Mark Gurman) со страниц Bloomberg приводит некоторые пояснения относительно недавно принятого руководством компании решения сосредоточить усилия на создании технологии частичного автопилота, а не полностью автономного такси, как планировалось изначально.

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Источник изображения: MacRumors

Apple, по словам источника, была вынуждена признать, что разработать полный автопилот в текущем десятилетии не сможет, а потому более реалистичной стратегией её руководству представляется создание технологии второго уровня автономности по классификации SAE, причём даже реализация этого плана откладывается с 2026 до 2028 год.

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Члены совета директоров на этот раз намерены пристально следить за разработкой данной технологии, и если инициатива не получит адекватного развития в указанные сроки, её предполагается полностью упразднить. Впрочем, учитывая уже потраченные миллиарды долларов на данный проект, подобный исход был бы нежелательным для Apple.

#apple #автопилот #роботакси
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