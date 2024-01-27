По крайней мере, в текущем году.

Как позволяет понять Bloomberg, на квартальной конференции Tesla и вскоре после неё глава компании Илон Маск (Elon Musk) активно транслировал общественности идею о «всеядности» этого автопроизводителя с точки зрения выбора аппаратной платформы для развития собственных систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: AMD

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Во-первых, на развитие фирменного суперкомпьютера Dojo компания Tesla в этом году потратит $1 млрд. Он использует нейронные процессоры собственной разработки Tesla. Одновременно компания намеревается потратить в этом году более $500 млн на покупку ускорителей NVIDIA. Когда на страницах социальной сети X миллиардера спросили, готова ли Tesla покупать компоненты AMD, он просто ответит утвердительно, не уточняя, в какой пропорции будут расходоваться средства на их приобретение.