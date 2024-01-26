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Китай для развития бизнеса иностранных компаний в последние годы стал не таким комфортным местом не только из-за усиления политических противоречий с США. Рост экономики и уровня жизни способствовал увеличению затрат на ведение бизнеса в Китае, а потому производители начали искать более доступные площадки для инвестиций по соседству. Одним из них стал Вьетнам, который тоже имеет свои проблемы, но в целом кажется американским инвесторам разумной альтернативой Китаю, как поясняет Reuters со ссылкой на представителей Госдепа США.
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По словам американских чиновников, среди американских компаний уже набралось около 15 потенциальных инвесторов, включая и производителей чипов, которые готовы сообща вложить в экономику Вьетнама около $8 млрд, но проблемой для многих из них является отсутствие внятной программы перехода на возобновляемые источники энергии. Многие американские производители взяли на себя обязательства перед потребителями и инвесторами наращивать использование энергии из возобновляемых источников по определённому графику, и им будет сложно реализовывать свои бизнес-планы во Вьетнаме, если местные власти не предоставят им соответствующих возможностей в сфере энергетики.