В год президентских выборов торопиться не надо.

Тайваньский ресурс DigiTimes поведал, что не только TSMC задерживает сроки реализации проектов по строительству новых предприятий на территории США. По крайней мере, Samsung Electronics не торопится начать монтаж технологического оборудования на своём строящемся предприятии в техасском городе Тейлор, которое удалено на несколько десятков километров от уже существующего в Остине.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Изначально предполагалось, что Samsung запустит новое предприятие в Техасе во второй половине текущего года и предложит клиентам возможность контрактного производства чипов по 4-нм технологии. На строительство предприятия планировалось потратить в общей сложности $25 млрд, но планомерному росту бюджета проекта на начальном этапе способствовали ожидания Samsung, связанные с субсидированием строительства по так называемому «Закону о чипах» в США. Он же препятствует развитию китайского бизнеса Samsung, поскольку в денежном выражении выпуск памяти на территории КНР для этого южнокорейского производителя гораздо важнее не самого крупного проекта на территории США, но тут в дело вмешивается большая политика, которая нередко противоречит сухой экономике.