Об этом сообщил глава компании Илон Маск.

Хотя агентство Reuters вчера успело раструбить новость о том, что Tesla собирается приступить к массовому выпуску новой модели электромобиля в середине следующего года, на квартальной отчётной конференции Илон Маск (Elon Musk) выразил надежду, что это будет сделано во второй половине 2025 года, ближе к его концу. Речь идёт о новой модели на совершенно новой платформе, которая позволит создавать недорогие электромобили. Вспомнив свой травматичный для себя опыт запуска массового производства Model 3, он предположил, что специалистам опять придётся ночевать на работе, когда Tesla начнёт ставить на конвейер предприятия в Техасе очередную новую модель. При её производстве будет задействовано много новых технологий и потребуется уникальное оборудование. Скорее всего, кузовные элементы будут формироваться укрупнённо методом литья под давлением. По меньшей мере, это позволит сократить затраты времени на производство и удешевить конструкцию, а все доводы обывателей о сложности ремонта машин с монолитными основаниями кузова компанию волнуют в наименьшей степени.

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Источник изображения: Tesla

Представители Tesla также предположили, что Cybertruck поделится с новой моделью архитектурой бортовой электротехники с напряжением 48 В, которая позволяет не только экономить на поперечном сечении проводки, но и поднять скорость обмена данными между электронными блоками машины.

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Начав выпуск новой недорогой модели на предприятии в Техасе, позже Tesla постарается подготовить для неё конвейер предприятия в Мексике, которое ещё не построено, а до конца текущего года будет определена третья площадка за пределами Северной Америки, где перспективная новинка начнёт выпускаться позднее. Не уточняется, будет ли это новое предприятие (например, в Индии), либо Tesla сдержит обещание наладить выпуск недорогих электромобилей на действующем предприятии в окрестностях Берлина.