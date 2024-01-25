Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В действительности Tesla начнёт выпускать новую массовую модель электромобиля ближе к концу следующего года
Об этом сообщил глава компании Илон Маск.

реклама

Хотя агентство Reuters вчера успело раструбить новость о том, что Tesla собирается приступить к массовому выпуску новой модели электромобиля в середине следующего года, на квартальной отчётной конференции Илон Маск (Elon Musk) выразил надежду, что это будет сделано во второй половине 2025 года, ближе к его концу. Речь идёт о новой модели на совершенно новой платформе, которая позволит создавать недорогие электромобили. Вспомнив свой травматичный для себя опыт запуска массового производства Model 3, он предположил, что специалистам опять придётся ночевать на работе, когда Tesla начнёт ставить на конвейер предприятия в Техасе очередную новую модель. При её производстве будет задействовано много новых технологий и потребуется уникальное оборудование. Скорее всего, кузовные элементы будут формироваться укрупнённо методом литья под давлением. По меньшей мере, это позволит сократить затраты времени на производство и удешевить конструкцию, а все доводы обывателей о сложности ремонта машин с монолитными основаниями кузова компанию волнуют в наименьшей степени.

реклама

Источник изображения: Tesla

Представители Tesla также предположили, что Cybertruck поделится с новой моделью архитектурой бортовой электротехники с напряжением 48 В, которая позволяет не только экономить на поперечном сечении проводки, но и поднять скорость обмена данными между электронными блоками машины.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Начав выпуск новой недорогой модели на предприятии в Техасе, позже Tesla постарается подготовить для неё конвейер предприятия в Мексике, которое ещё не построено, а до конца текущего года будет определена третья площадка за пределами Северной Америки, где перспективная новинка начнёт выпускаться позднее. Не уточняется, будет ли это новое предприятие (например, в Индии), либо Tesla сдержит обещание наладить выпуск недорогих электромобилей на действующем предприятии в окрестностях Берлина.

#tesla #илон маск #электромобили #электромобили tesla #tesla model 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайские власти запрещают проезд на электромобилях Tesla на всё большем количестве территорий
Илон Маск пообещал предусмотреть защиту от «восстания машин» в роботах Optimus
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я зря потратил 7000 рублей или почему не стоит брать оперативную память в игровой ПК с запасом
229
FLF планирует в ходе термоядерного синтеза получить в 100 раз больше энергии, чем было затрачено
1
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
66
Крышка от процессора в новом качестве
9
Подборка неплохих фильмов ужасов, где фигурируют таинственные дома
1
"Кинжал в сердце НАТО" – чем ответит Россия в случае блокады Калининградской области
5
Не коптит и не пылит — всем хорош чернобылит. Обзор игры Chernobylite
+
Спикер ВСУ: "F-16 разбомбят прямо на базах"
23
Volkswagen все активнее "перебирается" в Китай
+
Почему для ВСУ оборона Авдеевки такая сложная и почему для украинского Генштаба нет простых решений
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
11:51
"киберпанк" "игру без этого rtx не воспринимаю" Я эту поделку как игру вообще не воспринимаю. Ради этого ты готов лить бабло и жертвовать здоровьем? Соболезную "нефанату".
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Bearcub
11:47
Я знаю ваши умственные способности, но не могу комментировать эту ситуацию. Советую подумать.
15-ое поколение процессоров Intel будет поддерживать технологии Thunderbolt 5
Даня
11:44
боты все равно заминусят.
В Минцифры поступила инициатива в виде запрета применения ИИ в рекламе для детей
_KVV
11:43
Через месяц по вагонам будут толпами бегать кошки и собаки, а аллергики судится с РЖД.
Burger King отзывает Twix, привлекая внимание к проблеме жестого обращения с животными
Eisbrecher
11:43
>>То есть согласился ты, а виновата убунта? Конечно. (Сарказм). Я же написал - "сдуру согласился". И да, какого черта она мне предлагает что-то обновлять, когда я ей прямо сказал, что ничего обновлять...
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Бахтиёр Кудратуллаев
11:41
Друг проходит киберпанк с rtx overdrive, это просто 0хуенно. Настолько игра преображается. Я готов мириться с 40 фпс, но я теперь игру без этого rtx не воспринимаю. Только амудятлу этого не понять. Во...
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Apsheronsky tchai
11:36
Амудятлы – это даже не про лапти. Это про голые ноги, поражённые гангреной.
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
222
11:36
перекроют пендосы морские поставки Китаю и что вы тогда скажете? нельзя недооценивать идиотов
Китай намерен вывести $300 млрд из офшоров для спасения своего фондового рынка
Сергей Анатолич
11:35
Ууу! Skynet грядёт!
SAP делает ставку на искусственный интеллект и сокращает 8000 рабочих мест
OgoGoLog
11:34
"которые отрицают прирост качества графики" Мыльным текстурам от dlss, которое необходимо включать, чтобы иметь нормальный фпс с RT плевать на освещение. Какой прирост, если это шаг назад. Ещё недавно...
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем