ДВС сохранят актуальность во многих ситуациях.

Внук основателя Toyota Motor и действующий председатель совета директоров Акио Тоёда (Akio Toyoda), как сообщает Bloomberg, во время своего недавнего публичного выступления заявил, что аккумуляторным электромобилям не суждено когда-либо занять более 30% рынка, и остальную его часть будут формировать гибриды, машины на водородных топливных ячейках и собственно транспортные средства с ДВС. По мнению руководителя крупнейшей автомобильной корпорации планеты, электромобили остаются слишком дорогими, а инфраструктура недостаточно развита, чтобы становиться единственной альтернативой транспорту на ископаемом топливе. Как он убеждён, потребители должны выбирать тип транспорта будущего, а не политики или законодатели.

реклама

Источник изображения: Toyota

ДВС при этом никуда не уйдут с рынка, как считает председатель правления Toyota Motor. По меньшей мере, они будут востребованы в составе гибридных силовых установок. Тем более, что Toyota недавно объявила о намерениях продолжить разработку новых моделей ДВС. По прогнозам BloombergNEF, к 2040 году электромобили будут составлять лишь 44% парка легковых автомобилей, эксплуатируемых во всём мире, а на первичном рынке их доля к тому моменту достигнет 75%.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сама Toyota пока формирует за счёт электромобилей только 1% своего ежегодного объёма автомобилей, но к 2026 году рассчитывает увеличить их объёмы выпуска с нынешних 94 000 до 1,5 млн штук в год, а к 2030 году поднять планку до 3,5 млн электромобилей.