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На фоне чрезмерного оптимизма многих отраслевых экспертов по поводу дальнейшего роста рынка компонентов для систем искусственного интеллекта заявления аналитиков Northland Capital Markets звучат отрезвляюще. Они считают, что к 2027 году ёмкость рынка достигнет $125 млрд, и альтернативные оценки на уровне $400 млрд являются неправдоподобными.
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Как считает первоисточник, представление прочих аналитиков об уровне спроса на профильные компоненты искажено сохраняющимся дефицитом, и многие клиенты NVIDIA просто перестраховываются и заказывают больше ускорителей вычислений, чем им на самом случае нужно. Во-вторых, представители Northland Capital Markets убеждены, что антикитайские санкции пропорционально охладят спрос на ускорители вычислений.
Оценивая перспективы компании AMD на этом рынке, аналитики прогнозируют, что в 2027 году компания выручит на нём $16 млрд, удваивая выручку каждый год, начиная с текущего ($2 млрд). К тому моменту AMD удастся занять 13% рынка, а доминировать на нём всё равно продолжит NVIDIA. В общей сложности AMD по итогам года выручит $45 млрд, и данный прогноз уже заложен в текущую стоимость акций компании, поэтому представители Northland Capital Markets призывают не рассчитывать на её дальнейший рост в ближайшее время.