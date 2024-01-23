К такому выводу пришли аналитики Northland Capital Markets.

На фоне чрезмерного оптимизма многих отраслевых экспертов по поводу дальнейшего роста рынка компонентов для систем искусственного интеллекта заявления аналитиков Northland Capital Markets звучат отрезвляюще. Они считают, что к 2027 году ёмкость рынка достигнет $125 млрд, и альтернативные оценки на уровне $400 млрд являются неправдоподобными.

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Источник изображения: AMD

Как считает первоисточник, представление прочих аналитиков об уровне спроса на профильные компоненты искажено сохраняющимся дефицитом, и многие клиенты NVIDIA просто перестраховываются и заказывают больше ускорителей вычислений, чем им на самом случае нужно. Во-вторых, представители Northland Capital Markets убеждены, что антикитайские санкции пропорционально охладят спрос на ускорители вычислений.

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Оценивая перспективы компании AMD на этом рынке, аналитики прогнозируют, что в 2027 году компания выручит на нём $16 млрд, удваивая выручку каждый год, начиная с текущего ($2 млрд). К тому моменту AMD удастся занять 13% рынка, а доминировать на нём всё равно продолжит NVIDIA. В общей сложности AMD по итогам года выручит $45 млрд, и данный прогноз уже заложен в текущую стоимость акций компании, поэтому представители Northland Capital Markets призывают не рассчитывать на её дальнейший рост в ближайшее время.