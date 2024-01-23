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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Люди на большинстве рабочих мест сейчас выгоднее искусственного интеллекта
К этому выводу пришли американские учёные.

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Издание Bloomberg со ссылкой на данные исследования Массачусетского технологического института (MIT) заявляет, что на американском рынке труда лишь 23% позиций, связанных с обработкой визуальной информации, в настоящее время могут быть заменены искусственным интеллектом и технологиями машинного зрения, если учитывать экономическую эффективность подобной замены. Во всех прочих случаях люди на данных операциях будут обходиться дешевле.

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Источник изображения: IGN

В большинстве случаев внедрение систем машинного зрения будет обходиться работодателям слишком дорого, не оправдывая отказ от «ручного» труда. При этом отрасли, в которых внедрение автоматики на этом направлении оправдает себя быстрее всего, преимущественно сводятся к сфере торговли, транспорта и складской логистики. По сути, Amazon это уже прекрасно осознаёт, активно внедряя роботов на складах и системы распознавания образов в торговле, где они призваны заменить рабочих и кассиров соответственно. Кроме того, машинное зрение может с определённым успехом внедряться в здравоохранении.

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Проанализировав около типов 1000 операций, связанных с обработкой визуальной информации по 800 типам профессий, учёные MIT пришли к выводу, что сейчас лишь 3% данных операций может быть эффективно автоматизирована. Впрочем, к 2030 году эта доля может вырасти до 40%, поэтому расслабляться рано. В качестве примера была приведена деятельность пекарей, которые около 6% своего рабочего времени занимаются визуальной оценкой этапов технологического процесса. Такая пропорция в сочетании с не самой высокой нормой прибыли в данной сфере не позволяет оправдывать внедрение систем машинного зрения в хлебопекарной отрасли. Строительство, добыча полезных ископаемых и торговля недвижимостью — это те сферы, где внедрение машинного зрения будет оправдано в меньшей степени, как резюмируют авторы исследования.

#аналитика #искусственный интеллект #робототехника #mit #рынок труда #машинное зрение
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