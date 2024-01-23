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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Устройства Samsung научатся измерять содержание глюкозы в крови в течение пяти лет
И попутно научатся непрерывно измерять артериальное давление.

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Со страниц Bloomberg вице-президент Samsung Electronics Хон Пак (Hon Pak) поделился планами южнокорейской компании по развитию возможностей фирменных носимых устройств в сфере мониторинга состояния здоровья пользователя. Во-первых, было сказано, что продемонстрированное недавно умное кольцо Galaxy Ring выйдет на рынок до конца текущего года и сможет заинтересовать тех, кто считает умные часы или браслет слишком громоздкими и неудобными в ношении. Кольцо первоначально позволит следить за активностью пользователя и качеством сна, но со временем обзаведётся дополнительными функциями. Устройство будет предлагаться в диапазоне размеров и расцветок, а вот с Apple iPhone оно вряд ли будет совместимо. Цена новинки пока не разглашается.

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Источник изображения: Samsung Members

Как и Apple, компания Samsung Electronics уже несколько лет разрабатывает технологию измерения содержания глюкозы в крови человека без необходимости вмешательства — существующие глюкометры подразумевают прокалывание кожи человека и выделение небольшого количества крови, и это многим не нравится. По словам представителя Samsung, в той или иной мере технология неинвазивного контроля за содержанием сахара в крови пациента будет реализована этой компанией в течение ближайших пяти лет.

Непрерывное измерение артериального давления — это ещё одна функция, которую Samsung рассчитывает реализовать в своих устройствах в обозримом будущем. Сейчас умные часы Samsung позволяют делать такие измерения периодически, но при этом требуется проводить калибровку с использованием полноценного медицинского тонометра. В будущем такая потребность исчезнет. При этом в Samsung склоняются к мысли, что сами по себе числовые значения артериального давления не так важны для конечного пользователя, и в конечном итоге важна оценка отклонения давления от нормы. Apple придерживается подобного подхода и собирается реализовать его в своих умных часах Watch.

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Наушники Samsung тоже будут использоваться для мониторинга состояния здоровья человека. Помимо контроля температуры тела, они обеспечат измерение частоты сердечных сокращений. Как утверждает вице-президент компании, ухо гораздо ближе к сердцу, чем запястье, и вспомогательная информация от наушников позволит получать более точную картину состояния организма пользователя. Даже гарнитурам дополненной реальности, как считают в Samsung, найдётся достойное применение с точки зрения контроля за здоровьем человека. По меньшей мере, они помогут медитировать и снимать стресс. Сейчас Samsung ищет партнёров, которые помогли бы компании развивать соответствующую функциональность.

#samsung #носимая электроника #умное кольцо #датчик артериального давления #датчик уровня глюкозы
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