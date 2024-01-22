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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китай в прошлом году закупил оборудования для выпуска чипов на $39,6 млрд
Санкции торопили местных производителей.

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Агентство Bloomberg взяло на себя смелость заявить, что Китай в прошлом году импортировал оборудования для производства чипов на сумму $39,6 млрд, увеличив профильные затраты на 14% по сравнению с 2022 годы. До обновления рекорда, установленного в 2021 году с $41 млрд, потраченным на аналогичные цели, осталось совсем чуть-чуть.

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Источник изображения: Infineon

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Если в 2021 году закупки оборудования толкала вверх пандемия и дефицит чипов в автопроме, то в прошлом году определяющим поведение китайских производителей фактором стали санкции США, Японии и Нидерландов. Последнее из государств в текущем месяце дополнительно усилило экспортные ограничения в отношении КНР, поэтому в декабре импорт профильного литографического оборудования из Нидерландов взлетел на 1000% до $1,11 млрд.

#аналитика #полупроводники #китай #санкции #нидерланды #импорт
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