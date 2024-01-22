Не исключено, что делается это для ускорения импортозамещения.

Как сообщает издание Nikkei Asian Review, китайские власти намереваются к 2025 году разработать более 30 стандартов для важнейших типов полупроводниковых компонентов, применяемых в автомобильной промышленности. К 2030 году отраслевыми стандартами будут охвачены более 70 типов полупроводниковых автокомпонентов.

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Источник изображения: Infineon

Стандарты будут определять требования к надёжности и безопасности применяемых в автотранспорте чипов. Не исключено, что регуляторными мерами власти КНР попытаются заставить активнее использовать компоненты отечественного производства. Сейчас китайская полупроводниковая промышленность лишь на 15% покрывает потребности местного автопрома. В целом, Китай на 10% покрывает потребности своего автомобильного рынка полупроводниковыми компонентами локального производства, тогда как в целом по отрасли данный показатель близок к 20%.

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Сейчас в Китае насчитывается около 300 разработчиков чипов для применения в автомобильной промышленности. Некоторые эксперты считают, что при поддержке властей китайские производители чипов смогут покрыть потребность местной автомобильной промышленности в полупроводниковых компонентах через пять или десять лет. Если обычный автомобиль в среднем требует около 500 чипов, то у электромобиля этот показатель вырастает до 1300 штук, а машины с автопилотом четвёртого уровня поднимают эту планку до уровня свыше 3000 чипов.