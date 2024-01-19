Деятельность компании запрещена на территории Российской Федерации.

На этой неделе глава и основатель запрещённой в РФ компании Meta Platforms Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сделал заявление, которое позволяет лучше понять причины стремительного роста доходов NVIDIA, занимающей доминирующее положение на рынке ускорителей для систем искусственного интеллекта. По его словам, к концу этого года компания будет располагать 350 000 непосредственно ускорителей NVIDIA H100, а в общей сложности у неё будет около 600 000 ускорителей, эквивалентных по своему быстродействию H100.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В последнем случае не уточняется, идёт ли речь именно о других продуктах NVIDIA, либо Meta попутно закупает продукцию и других поставщиков. С учётом доминирующего положения NVIDIA на рынке, весьма вероятна комбинация двух этих вариантов в определённой пропорции. Если учесть, что каждый ускоритель H100 стоит не менее $25 000, то лишь на покупку 350 000 таких компонентов Meta придётся потратить почти $9 млрд. Совокупные же расходы на приобретение ускорителей будут измеряться двузначной суммой в миллиардах долларов США.