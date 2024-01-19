Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Красивое: Tesla привезёт Cybertruck в Китай, чтобы показывать, а не продавать
Желающие уже могут ознакомиться с расписанием тура.

реклама

Tesla стоило огромных усилий пройти сертификацию электрического пикапа Cybertruck с точки зрения допуска на дороги общего пользования в США по причине наличия у него угловатого корпуса с прочными внешними кузовными панелями из нержавеющей стали, которые потенциально опасны для прочих участников ДТП. По этой причине руководство компании даже поставило под сомнение возможность официального выхода Cybertruck на европейском рынке, но в силу определённых причин сочло уместным заигрывание с китайской публикой, как отмечает издание Electrek.

реклама

Источник изображения: Tesla

Илон Маск (Elon Musk) заявил, что добиться допуска на эксплуатацию Tesla Cybertruck на дорогах общего пользования в Китае будет очень сложно, но компания готова отправить несколько прототипов в Поднебесную для демонстрационных целей. Похоже, этот план уже начал реализовываться, поскольку более активное в местных социальных сетях представительство Tesla в КНР уже запустило голосование с целью выбора тех населённых пунктов на территории страны, куда образцы пикапа прибудут в первую очередь.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Источник также поясняет, что нечто подобное происходит и в соседней с США Канаде. На первом из рынков поставки пикапов Tesla уже начались, а в Канаде они только демонстрируются в шоурумах компании, и приобрести их там пока нельзя. Компания использует для привлечения людей в свои салоны не только пикапы, но и человекоподобных роботов, рассчитывая, что в общей массе зевак найдутся и те, кто пожелает приобрести уже доступные электромобили данной марки.

#китай #tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Норвежская статистика показывает, что у электромобилей заметно меньше проблем с началом движения зимой
США и союзники продолжат усиливать санкции против Китая
Politico: Китай не дал согласие на встречу с Зеленским на полях форума в Давосе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ВС РФ наносят удары новым комплексом ракетно-бомбового вооружения "Гром" 9-А-7759
18
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
42
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
3
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
53
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
16
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
21
Как Китай обходит санкции США и скупает запрещенные AI-чипы Nvidia
1
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
2
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
2
Индонезия и Филиппины объединяются в борьбе против Китая — Asia Times
4

Сейчас обсуждают

Дмитрий Цаль
11:39
На мой взгляд самая крутая разрушаемость сейчас в the finals, все здания разрушаются прям по маленьким кусочкам
Razer с 2024 года будет использовать переработанные материалы
Вячеслав Тарасов
11:22
Propnight со Стима, Батла, Карма Онлайн, Battle Carnival на ПК тоже ушли..(
Компания Google удалила с устройств пользователей купленную в Google Play игру
Александр Пономарев
11:20
у геймсвойс есть еще один шедевр перевода - Transistor. там не просто текст, там переведены песни!
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
UzBas
11:16
Дешевле. Интересно апгрейдили ли ей точность?
ВС РФ впервые использовали для удара редкую 4-тонную ракету П-35 - украинские СМИ
Vito Vago
11:12
Сами же и "открыли" глаза украинцам, а то из каждого утюга вещали-флот РФ уничтожен.
Украинские ТГ-каналы показали свою встревоженность из-за выхода в море множества кораблей ВМФ РФ
Джон Коннор
11:12
И сколько тебе заплатили за эту бесполезную статью, когда на озоне всё это дешевле
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
ark-bak
11:11
Собирал я недавно в подобном корпусе-жесть как она есть.
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
Джон Коннор
11:10
Ценник 180 тысяч. Камеры лучше последнего айфона, на снимках можно удалять объекты и телефон сам дорисовывает фон нейросетью ))) Теперь Айфон г..но и дешевка )))
Samsung Galaxy S24 vs. S24+ vs. S24 Ultra основные характеристики
Андрей Касянчук
11:10
Клоунаду абсурда - в жизнь? Каждому допущенному до чтения этого потока сознания - год лечения ПТСР в психиатрическом стационаре бесплатно?
В России создали новый способ производства компьютерных плат
Vito Vago
11:09
Лучше использовать по назначению, чем утилизовать.
ВС РФ впервые использовали для удара редкую 4-тонную ракету П-35 - украинские СМИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем