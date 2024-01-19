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Tesla стоило огромных усилий пройти сертификацию электрического пикапа Cybertruck с точки зрения допуска на дороги общего пользования в США по причине наличия у него угловатого корпуса с прочными внешними кузовными панелями из нержавеющей стали, которые потенциально опасны для прочих участников ДТП. По этой причине руководство компании даже поставило под сомнение возможность официального выхода Cybertruck на европейском рынке, но в силу определённых причин сочло уместным заигрывание с китайской публикой, как отмечает издание Electrek.

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Источник изображения: Tesla

Илон Маск (Elon Musk) заявил, что добиться допуска на эксплуатацию Tesla Cybertruck на дорогах общего пользования в Китае будет очень сложно, но компания готова отправить несколько прототипов в Поднебесную для демонстрационных целей. Похоже, этот план уже начал реализовываться, поскольку более активное в местных социальных сетях представительство Tesla в КНР уже запустило голосование с целью выбора тех населённых пунктов на территории страны, куда образцы пикапа прибудут в первую очередь.

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Источник также поясняет, что нечто подобное происходит и в соседней с США Канаде. На первом из рынков поставки пикапов Tesla уже начались, а в Канаде они только демонстрируются в шоурумах компании, и приобрести их там пока нельзя. Компания использует для привлечения людей в свои салоны не только пикапы, но и человекоподобных роботов, рассчитывая, что в общей массе зевак найдутся и те, кто пожелает приобрести уже доступные электромобили данной марки.