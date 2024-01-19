Но выпуск продукции будет налажен только в четвёртом квартале.

В отличие от американских предприятий, строительство и запуск которых отстают от первоначального графика как минимум на год, японский проект TSMC, Sony и Denso реализуется без особых затруднений, и руководство первой из компаний не устаёт благодарить за это позицию японских властей. Как отмечает Seeking Alpha, церемония торжественного открытия японского предприятия JASM (так называется СП трёх компаний) намечена на 24 февраля текущего года.

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Источник изображения: TSMC

Впрочем, с точки зрения начала фактической работы это не особо что-то меняет в первоначальном графике ввода объекта в эксплуатацию. Массовое производство чипов на предприятии в Японии будет запущено лишь в четвёртом квартале текущего года. В плане ассортимента применяемых литографических технологий здесь нет никаких сюрпризов. По словам представителей, в Японии TSMC будет выпускать 12-нм, 16-нм, 22-нм и 28-нм чипы. Ранее сообщалось, что более зрелые техпроцессы пригодятся Sony для выпуска своих датчиков изображений, а более продвинутые технологии возьмёт на вооружение Denso — главный поставщик автокомпонентов на конвейер Toyota, которая пока остаётся крупнейшим автопроизводителем мира.

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Кстати, представители TSMC на отчётном мероприятии добавили, что первое предприятие компании в штате Аризона выпуск 4-нм продукции начнёт в первой половине 2025 года. Во всяком случае, клиентам не придётся ждать до второго полугодия, а в условиях состоявшегося смещения графика это весьма важно.