Чем у машин с ДВС.

Неприятности, с которыми на днях столкнулись владельцы электромобилей Tesla в Чикаго, подтолкнули представителей Electrek чуть глубже изучить вопрос особенностей эксплуатации аккумуляторных транспортных средств на электротяге в условиях холодной зимы. По оценкам сообщества автовладельцев Tesla в Чикаго, проблемы с использованием фирменных зарядных станций Supercharger при почти двадцати градусах мороза с сильным ветром возникли всё же на стороне самих зарядных станций, а не электромобилей как таковых.

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Источник изображения: Tesla

По данным одной из организаций, занимающихся в Норвегии помощью автолюбителям на дорогах, в холодном климате больше проблем с запуском возникает у традиционных машин с ДВС, которые полагаются на классические свинцово-кислотные аккумуляторы. На дорогах Норвегии каждая четвёртая машина уже является электромобилем, поэтому определённая статистика уже накоплена.

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За первые девять дней этого года в Норвегии уже зарегистрировано 34 000 обращений в службу техпомощи на дорогах, причём среди имевших проблемы со стартом транспортных средств только 13% были электромобилями. С учётом доли электротранспорта в структуре автопарка Норвегии, которая достигает 23%, электромобили в данном отношении оказываются почти в два раза надёжнее машин с ДВС. Впрочем, важно учитывать и то, что парк машин с силовыми установками на ископаемом топливе в среднем старше эксплуатируемых электромобилей, которые получили распространение не так давно. Тем более, что электромобили используют заряд тяговых батарей для приведения в работу силовой установки, а отдельный 12-вольтовый аккумулятор им обычно нужен для поддержки бортовых систем. На современных электромобилях он подзаряжается от тяговой батареи, если заряд снижается до критического уровня. Словом, норвежская статистика не так однозначна, но особых проблем с эксплуатацией электромобилей на холоде она не выявляет.