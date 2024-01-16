Если это поможет сохранить устройства на рынке США.

Таможенные органы США, как сообщает Bloomberg со ссылкой на конфликтующую с Apple компанию Masimo, в конце прошлой недели разрешили первой из них продавать на территории США модифицированные умные часы Watch Series 9 и Ultra 2, у которых отключена функция измерения содержания кислорода в крови пользователя. Напомним, что Masimo настаивает на своей безусловной причастности к разработке технологии контроля за этим параметром, а Apple обвиняет в неправомерном заимствовании данной разработки. По решению американских регуляторов, продажи умных часов Apple с соответствующей функциональностью в США приостановлены. Apple пытается обжаловать это решение в суде, но пока исход разбирательства не определён.

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Источник изображения: Apple

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Спорную функцию Apple предлагает отключить в программном обеспечении для умных часов. Пока компания надеется, что получит отсрочку продолжительностью до одного года, которая позволит её продавать умные часы с упоминаемой функциональностью на территории США. Первоначально Apple надеялась изменить сам алгоритм работы встроенного пульсоксиметра, чтобы не отключать функцию в продаваемых в США часах, но её отключение позволило бы снять ограничения гораздо быстрее. Часы с заблокированной функцией пульсоксиметра уже начали поставляться в американские магазины Apple, и если спор не удастся разрешить, их можно будет запустить в продажу в ближайшее время.