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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple готова блокировать функцию пульсоксиметра на Watch Series 9 и Ultra 2
Если это поможет сохранить устройства на рынке США.

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Таможенные органы США, как сообщает Bloomberg со ссылкой на конфликтующую с Apple компанию Masimo, в конце прошлой недели разрешили первой из них продавать на территории США модифицированные умные часы Watch Series 9 и Ultra 2, у которых отключена функция измерения содержания кислорода в крови пользователя. Напомним, что Masimo настаивает на своей безусловной причастности к разработке технологии контроля за этим параметром, а Apple обвиняет в неправомерном заимствовании данной разработки. По решению американских регуляторов, продажи умных часов Apple с соответствующей функциональностью в США приостановлены. Apple пытается обжаловать это решение в суде, но пока исход разбирательства не определён.

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Источник изображения: Apple

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Спорную функцию Apple предлагает отключить в программном обеспечении для умных часов. Пока компания надеется, что получит отсрочку продолжительностью до одного года, которая позволит её продавать умные часы с упоминаемой функциональностью на территории США. Первоначально Apple надеялась изменить сам алгоритм работы встроенного пульсоксиметра, чтобы не отключать функцию в продаваемых в США часах, но её отключение позволило бы снять ограничения гораздо быстрее. Часы с заблокированной функцией пульсоксиметра уже начали поставляться в американские магазины Apple, и если спор не удастся разрешить, их можно будет запустить в продажу в ближайшее время.

#apple #умные часы #судебное разбирательство #masimo #apple watch 9
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OgoGoLog
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ChAS
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Anakeen
11:46
"На чем можно сэкономить, если бюджет ниже 100 тысяч рублей? Без потери производительности в играх — на SSD, блоке питания и корпусе" Экономить на блоке питание, ну такое себе занятие.
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Впечатления о GeForce RTX 3060 спустя два года или почему моя следующая видеокарта будет от AMD
Weismar
11:35
Куда я слился, ты же сам сказал, никаких условностей, я тебе показал что даже топ картам нужно идти на компромиссы в современных играх
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