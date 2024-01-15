Акции местных компаний после этого пошли вверх.

Кандидат от правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ (Lai Ching-te) в минувшие выходные одержал победу на местных президентских выборах, и уже успел выразить поддержку национальной полупроводниковой промышленности, как отмечает Nikkei Asian Review. Само по себе завершение президентских выборов уже вызвало незначительный прост котировок тайваньских компаний, занимающихся контрактным производством чипов — прежде всего, TSMC и UMC.

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Источник изображения: TSMC

Свежеизбранный президент Тайваня заявил, что местная полупроводниковая промышленность является важным преимуществом острова в структуре всей мировой экономики, но она накладывает и определённую ответственность перед ней. Лай Циндэ выразил надежду на сохранение сотрудничества и торгового обмена с Китаем, а также прочими странами. Новый глава администрации Тайваня выразил решимость способствовать развитию местной полупроводниковой отрасли. Его предшественница успела предложить программу субсидирования, которая предполагает финансирование местной полупроводниковой промышленности в размере $10 млрд сроком до 2033 года. Кроме того, разработчики важных для экономики отрасли технологий будут получать налоговые вычеты в размере 25% профильных затрат.

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Лай Циндэ подчеркнул, что никаких провокационных действий Тайвань не предпринимает, а всего лишь хочет сохранить на острове демократический и свободный образ жизни. Администрация острова будет избегать конфронтации с материковым Китаем и пытаться наладить взаимовыгодный обмен и сотрудничество с КНР.