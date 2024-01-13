Один процент роста вместо трёх.

Ноутбуки уже давно формируют значительную часть объёмов продаж персональных компьютеров, поэтому по динамике их поставок можно смело судить о состоянии рынка в целом. Аналитики KeyBanc после анализа декабрьской статистики тайваньских производителей ноутбуков пришли к выводу, что динамика восстановления спроса на ПК в текущем году будет более вялой, чем ожидалось. Скажем, вместо роста объёмов продаж ноутбуков на 3% в текущем году можно будет рассчитывать только на 1% роста.

реклама

Источник изображения: AMD

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В декабре тайваньские производители обеспечили поставку 13,3 млн ноутбуков вместо ожидавшихся 14 млн штук, и подобное соответствие представители KeyBanc Capital Markets сочли нужным распространить и на прогноз по текущему году в целом. По их словам, подъём спроса на ПК летом прошлого года был мимолётным, поскольку был связан с необходимостью продавцов пополнить складские запасы после предыдущей волны распродаж, а спрос со стороны покупателей ещё не вышел на тот уровень, чтобы поддерживать объёмы продаж на достаточно высоких значениях.