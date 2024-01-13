Или за $1200, если смотреть на вещи более реалистично.

Компании AMD и Intel ухватились за новую маркетинговую идею о переносе части вычислений, связанных с ускорением работы систем искусственного интеллекта, из «облака» на аппаратные ресурсы центральных процессоров персональных компьютеров. Они представили соответствующие процессоры для ноутбуков и спорят о своём первенстве в этой сфере. Как отмечает Reuters, представители AMD на CES 2024 даже пояснили, на какие затраты должны рассчитывать желающие приобрести подобный ноутбук.

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Источник изображения: AMD

Пока локальное ускорение таких вычислений будет оставаться прерогативой достаточно дорогих процессоров, а потому ноутбук с соответствующей функциональностью в ближайшее время можно будет купить за сумму от $800 до $1200, как признался руководящий розничными продажами клиентских решений AMD корпоративный вице-президент Дэвид Макафи (David McAfee).

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Представители Dell на CES 2024 продемонстрировали ноутбук с выделенной клавишей для вызова функций искусственного интеллекта. Пока она запускает работу ассистента Microsoft Copilot, опирающегося на облачные вычисления, но в будущем такие функциональные клавиши наверняка будут связаны с работой локальных подсистем компьютера.