Как-то всё разом навалилось…

Вторую неделю нового года, как отмечает Bloomberg, компания Tesla завершает на фоне не очень приятных для себя событий. Помимо отказа Hertz от дальнейшего использования некоторой части купленных ранее электромобилей этой марки, негативное влияние на динамику курса акций Tesla оказали сразу три фактора.

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Источник изображения: Tesla

Прежде всего, компания была вынуждена снизить цены на свои электромобили в Китае, поскольку спрос на местном рынке начинает расти более медленными темпами, а конкуренция увеличивается. Если учесть, что Китай является крупнейшим рынком электромобилей, а половину всех своих машин Tesla собирает в Шанхае, данное обстоятельство должно существенно повлиять на бизнес компании.

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Во-вторых, атаки йеменских хуситов на транспортный флот в Красном море вынудили поставщиков компонентов перестроить логистические маршруты из Азии, а потому немецкое предприятие Tesla приостановит сборку основной части электромобилей с 29 января по 11 февраля. В-третьих, под растущим давлением профсоюзов, неумолимо подступающим к американским предприятиям Tesla, в США эта компания с нового года поднимает уровень оплаты труда рабочих. На производстве тяговых батарей в Неваде, например, повышение составит до 10% в среднем. Это увеличит расходы компании в регионе, поэтому курс акций Tesla просел под давлением этого и других факторов.