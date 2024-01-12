И приоритет безопасности над экономической выгодой этому способствует.

Как известно, нидерландская компания ASML является крупнейшим поставщиком литографических сканеров, необходимых для производства полупроводниковых компонентов, а заодно и самой дорогой компанией Европы в технологическом секторе. По этой причине комментарии её представителя относительно положения дел в экономике вполне могут претендовать на некоторую объективность, как справедливо рассуждает South China Morning Post, изучая заявления Вутера Бальона (Wouter Baljon), который в правительственных структурах Евросоюза лоббирует интересы ASML.

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Источник изображения: Bloomberg

Европа в целом, по его словам, уже не находится на первых ролях в мировой экономике и геополитике, и ей имеет смысл искать место где-то «во второй лиге», если оперировать спортивной терминологией. Правда, Евросоюз в целом пока может сравнивать свои показатели экономического развития с Южной Кореей и Тайванем, и всё не так плохо.

Усилия американских партнёров Евросоюза по ограничению развития Китая целиком и полностью направлены на ограничение прогресса КНР в промышленной сфере, и если власти Европы видят в этих мероприятиях какие-то другие цели, то они заблуждаются, как утверждает представитель ASML. Оборонные и гражданские технологии давно тесно переплетены, и воздействуя с помощью санкций на военную сферу Китая, западные страны неизбежно замедляют развитие мирной экономики Поднебесной, как поясняет Бальон.

К сильнейшим экономикам Европы он относит Германию и Францию, но на мировой арене для демонстрации силы объединение 27 стран региона не имеет достаточного веса, как утверждает чиновник. Через полторы недели Евросоюз должен представить новые экспортные ограничения в отношении Китая, которые будут регулировать поставки технологий в четырёх ключевых сферах, включая производство полупроводниковых компонентов.

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Глава европейской ассоциации Orgalim Мальте Лохан (Malte Lohan) выражает глубокую озабоченность вмешательством политических сил в регулирование работы цепочек поставок. Представитель другой лоббирующей организации BusinessEurope — Луиза Сантос (Luisa Santos), заявила о возникшей угрозе для конкурентоспособности европейской экономики из-за приоритета вопросов безопасности над экономическими. Последние годы показали, по её словам, что Европа с точки зрения конкурентоспособности находится не в самой лучшей форме.