В ремонте они обходятся дороже машин с ДВС.

В 2021 году компания Hertz решила закупить за пару лет не менее 100 000 электромобилей Tesla Model 3, а позже она договорилась о покупке 65 000 электромобилей Polestar, поскольку эта прокатная контора загорелась идеей снизить эксплуатационные расходы и сделать определённый вклад в сохранение экологии за счёт перевода своего прокатного парка на электротягу. Как отмечает Reuters, в конце прошлого года Hertz постигло некоторое разочарование в идее использования электромобилей в данном бизнесе, поэтому компания решила продать 20 000 электромобилей (около трети всего эксплуатируемого их количества), чтобы заменить некоторую их часть на новые машины с ДВС.

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Источник изображения: Tesla

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Вообще, в продаже прокатных авто с пробегом нет ничего экстраординарного — Hertz делает это регулярно с целью обновления автопарка, но здесь важнее сам отказ компании от восполнения выбывающих из эксплуатации машин электромобилями. Как показала практика, получающие повреждения в процессе эксплуатации электромобили обходятся компании гораздо дороже в ремонте, поэтому сопутствующие расходы перекрывают выгоду от более низких расходов на восполнение запаса хода и техническое обслуживание. Не исключено, что клиенты также склонны ездить на электромобилях более быстро и не всегда справляться с особенностями торможения в режиме рекуперации, в результате прокатные электромобили могут чаще попадать в ДТП, чем машины с ДВС. Компании Hertz в связи с продажей указанного количества электромобилей придётся списать до $245 млн, поскольку выгодными такие сделки назвать сложно — некоторые экземпляры Tesla Model 3 с приличным пробегом в США предлагаются менее чем за $18 000, а приобретались они в период действия высоких цен 2021 года.