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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla снизила цены на электромобили в Китае и приостановила их сборку в Германии
Всё течёт, всё меняется.

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Уступив по итогам прошлого квартала статус крупнейшего в мире производителя электромобилей китайской BYD, компания Tesla и не думает сдаваться, поэтому Bloomberg сообщает о снижении цен на электромобили Tesla Model 3 и Model Y китайской сборки. Первые теперь стали дешевле на 5,9% и стоят от $34 300, а вторые перенесли более скромное снижение стоимости в 2,8%, и теперь стоят от $36 208.

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Источник изображения: Tesla

Между тем, аналитики предупреждают, что в текущем году китайский рынок электромобилей, который является крупнейшим в мире, не будет расти прежними темпами. Если в 2022 году он прибавил 96%, а в 2023 году лишь 36%, то в текущем вырастет только на 25% до 11 млн машин, и это с учётом подзаряжаемых гибридов. Китайские конкуренты могут противопоставить Tesla не только более разнообразный модельный ряд, но и более богатую отделку салона, а ещё и более глубокую адаптацию под вкусы местной публики.

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Одновременно сообщается о приостановке работы автосборочного предприятия Tesla в окрестностях Берлина почти на две недели до 11 февраля из-за нехватки компонентов для сборки электромобилей, которые поставляются в Европу из Азии. Проблемы с логистикой вызваны активностью йеменских хуситов, которые блокируют движение морских судов в Красном море.

#китай #tesla #германия #электромобили tesla #tesla model y #tesla model 3
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