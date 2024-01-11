За десять лет на лоббирование интересов в США она потратила $13 млн.

Глубоко укоренившиеся санкции США против китайской компании Huawei Technologies, по данным South China Morning Post, вынудили её к декабрю прошлого года прекратить всю деятельность на территории страны и разорвать контракты с компаниями и политическими деятелями, которые до сих пор лоббировали её интересы на американском рынке. За прошедшие 10 лет компания потратила на соответствующие цели $13 млн, причём только за 2021 год эта сумма составила $3,6 млрд.

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Источник изображения: AFP

Помимо попыток закрепиться на американском рынке телекоммуникационного оборудования, Huawei пыталась использовать своих доверенных лиц в США для борьбы с санкциями и пыталась влиять на судьбу дочери своего основателя, которая провела почти три года под домашним арестом в Канаде, где была задержана по запросу американских правоохранительных органов. В сентябре 2021 года она была выпущена на свободу и смогла вернуться в КНР, а в прошлом году она на протяжении шести месяцев выступала в роли сменного председателя правления Huawei.

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На пике PR-активности Huawei в США компания оплачивала работу девяти различных компаний и организаций, призванных лоббировать её интересы. Большинство из них перестали сотрудничать с Huawei ещё в 2022 году, и только одна продержалась до ноября прошлого года. Китайский гигант успел создать исследовательское подразделение Futurewei в США и представительство в штате Техас, но теперь их дальнейшая деятельность в условиях устоявшихся санкций не имеет экономического смысла.