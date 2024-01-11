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Новости Hardware Алексей Сычёв
Израильский стартап NT-Tao разрабатывает транспортируемые термоядерные электростанции мощностью 20 МВт
Каждая сможет разместиться внутри стандартного морского контейнера.

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Honda и другие инвесторы, как сообщает Nikkei Asian Review, уже вложили $28 млн в капитал израильского стартапа NT-Tao, который к 2029 году обещает создать действующие прототипы небольших генераторов электроэнергии, использующих принцип термоядерного синтеза. Каждая такая установка будет занимать пространство, сопоставимое со стандартным морским контейнером, а её мощность будет достигать 20 000 кВт.

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Источник изображения: NT-Tao

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Этого хватит, по расчётам Honda, чтобы одновременно заряжать до 1000 электромобилей. Такая электростанция сможет питать энергией зарядные станции, предприятия или центры обработки данных в отдалённых районах, где нет линий электропередач достаточной мощности. Стоимость одной такой энергетической установки будет варьироваться от $70 до $100 млн, а себестоимость генерируемого кВт‧ч электроэнергии будет варьироваться от $0,06 до $0,13. В следующем десятилетии разработчики надеются начать коммерческие поставки таких электростанций.

#honda #термоядерный реактор #термоядерный синтез
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