Из-за санкций и отсутствия отечественных альтернатив.

Видеокарта GeForce RTX 4090D появится на китайском рынке не просто так, а в связи с вступившими в октябре в силу ограничениями на поставку в КНР графических процессоров американского происхождения, обладающих определённым уровнем быстродействия. Как отмечает Financial Times со ссылкой на собственные источники, в КНР продолжают активно работать предприятия по трансформации игровых видеокарт в кустарно изготовленные ускорители вычислений. Во всяком случае, на одном из таких предприятий в декабре объёмы выпуска продукции выросли последовательно в четыре с лишним раза по сравнению с ноябрём.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Видеокарта GeForce RTX 4090D, которая на китайском рынке будет присутствовать совершенно легально, тоже оценивается «передельщиками», но пока она не внушает особого оптимизма с точки зрения обеспечиваемой производительности в специфических вычислениях. Официальные ускорители H20, L20 и L2, которые NVIDIA имеет право поставлять в Китай, появятся не ранее марта, но и они оказываются не столько более производительными, сколько более дорогими по сравнению с «игровыми» альтернативами. Китайских ускорителей достойного уровня на местном рынке пока нет, поэтому «переделки» из игровых видеокарт NVIDIA будут удовлетворять потребности китайских разработчиков на протяжении какого-то времени. Подобные изделия охотно покупают не только государственные учреждения, но и небольшие компании, которые только пробуют свои силы в сфере создания систем искусственного интеллекта.