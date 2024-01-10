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Новости Hardware Алексей Сычёв
Panasonic не торопится инвестировать в американские предприятия в ожидании выборов президента США
Всё течёт, всё меняется, как говорят сантехники.

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Являющаяся старейшим партнёром Tesla по выпуску тяговых аккумуляторов для электромобилей японская корпорация Panasonic, как поясняет Nikkei Asian Review, пока не готова назвать место для строительства своего третьего предприятия на территории США, и в целом предпочитает осторожно формировать свою инвестиционную программу в регионе в текущем году, поскольку политика субсидирования рынка электромобилей в США может измениться после предстоящих в ноябре президентских выборов.

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Источник изображения: Forbes

Именно при Джозефе Байдене (Joseph Biden) власти США приняли обширную программу субсидирования отечественного рынка электромобилей, которая позволяет отдельным гражданам страны экономить до $7500 при покупке машины на электротяге, которая собрана на территории Северной Америки или в странах, с которыми у США есть соглашение о свободной торговле. Руководство Panasonic опасается, что в случае смены власти в США эта программа субсидирования будет свёрнута, и это повлечёт снижение спроса на новые электромобили.

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В целом, Panasonic не торопится расширять производство тяговых аккумуляторов без наличия уверенности в рынке сбыта, поэтому если она и возьмётся строить дополнительные линии по выпуску аккумуляторных ячеек в США, то только под контракты с конкретными автопроизводителями, которые возьмут на себя обязательства по выкупу данной продукции в определённых объёмах.

#сша #электромобили #аккумуляторы #panasonic
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