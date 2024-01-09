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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
MSI официально представила своего конкурента Steam Deck — портативную консоль MSI Claw на чипе Intel Core Ultra
Высокая производительность поддержка апскейла XeSS и кое-что ещё.

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Компания MSI решила не отставать от трендов последних лет и заявила о себе в уже сформировавшейся нише портативных игровых устройств. На выставке CES 2024 была анонсирована игровая консоль MSI Claw, отличительной особенностью которой, судя по всему, следует считать ёмкий аккумулятор и процессор Intel Core Ultra. Напомним, в сформировавшейся тройке конкурентов Steam Deck, Legion Go и ASUS Rog Ally используются чипы от AMD.

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Наличие чипа от Intel позволило MSI реализовать в своём новом игровом устройстве нативную поддержку технологии апскейла XeSS. Компания утверждает, что аппаратная начинка «портативки» позволяет «легко наслаждаться AAA-проектами».

Для эффективного отвода тепла от установленного Intel Core Ultra гаджет оснащён системой охлаждения с вентиляционными отверстиями на 50 % больше, чем у конкурентов. Что касается батареи, то она, по утверждениям MSI, является крупнейшей в подобном классе устройств: при полной нагрузке Claw проработает минимум 2 часа.

MSI заверяет, что дизайн консоли Claw спроектирован с упором использование во время длительных игровых сессий. Первые журналисты, успевшие опробовать новинку в деле, это подтверждают. Стики и «курки» здесь сделаны на базе датчиков Холла, что должно помочь избежать актуальной проблемы «дрейфа» и других подобных поломок. Ещё одно важное техническое решение — наличие поддержки технологии переменной частоты обновления (VRR). Как и в случае с другими портативными консолями, MSI Claw оснащена дополнительными кнопками, которые игрок сможет «забиндить» по своему усмотрению.

Технические характеристики MSI Claw выглядят следующим образом:

  • процессор: вплоть до Intel Core Ultra 7 (базовая версия будет оснащена Core Ultra 5);
  • графический чип: Intel Arc Graphics;
  • ОС: Windows 11 с дополнительной оболочкой MSI Center M;
  • сенсорный IPS-дисплей на 7 дюймов с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц;
  • аккумулятор ёмкостью 53 Вт-ч;
  • оперативная память: 16 Гбайт стандарта LPDDR5;
  • память устройства: твердотельный накопитель PCIe 4.0 до 1 ТБайт с возможностью расширения памяти за счёт карт microSD;
  • порты расширения и органы управления: один Thunderbolt 4, вход для наушников, кнопка включения со сканером отпечатка пальца;
  • поддержка беспроводных сетей: Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4; размеры: 294 мм × 117 мм × 21,2 мм;
  • вес: 675 г.

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Портативная консоль MSI Claw должна поступить в продажу в первом полугодии 2024-го. На выбор производитель собирается представить сразу три модели. Самая дешёвая будет оснащена 512 Гбайт памяти, за неё попросят 699 долларов, топовая версия получит накопитель на 1 Тбайт и будет стоить 799 долларов.

#msi #msi claw
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