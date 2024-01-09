Автомобильному рынку Индии тоже нужны системы активной помощи водителю.

В силу наличия заградительных импортных пошлин индийский автомобильный рынок остаётся довольно закрытым для зарубежных автопроизводителей, хотя компании Suzuki и Stellantis, например, прекрасно себя на нём чувствуют. Исконно индийские автопроизводители стараются не отставать от зарубежных конкурентов, а потому заключают важные для своего стратегического развития технологические соглашения. Как сообщает Bloomberg, являющаяся дочерней структурой Intel компания Mobileye на этой неделе объявила о стратегическом сотрудничестве с индийским автопроизводителем Mahindra & Mahindra.

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Источник изображения: Mobileye, Mahindra

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Компании будут совместно разрабатывать системы автопилота для индийского рынка, они найдут применение в транспортных средствах марки Mahindra следующего поколения. На каких финансовых условиях заключено данное соглашение, не уточняется. По оценкам Всемирного банка, ежегодно на дорогах Индии гибнет и получает увечья более 900 000 человек, а сопутствующий ущерб национальной экономике достигает $156 млрд, поэтому повышение безопасности транспортных средств в Индии будет способствовать улучшению ситуации с аварийностью. Кстати, Mobileye уже снабжала своими решениями кроссоверы Mahindra XUV700, которые были представлены в 2021 году. Конкурирующая компания Tata Motors тоже предлагает индийским клиентам машины с системами безопасности на основе технологий и компонентов Mobileye.