Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel продемонстрировала образец мобильного процессора Lunar Lake
В серию такие чипы пойдут уже в следующем полугодии.

реклама

У представителей Tom’s Hardware не возникло никаких проблем с провозом в Лас-Вегас «глаз очевидца», поскольку представители редакции живут и работают в США, а потому этот ресурс смог поделиться со своими читателями фотографией инженерного образца процессора Intel семейства Lunar Lake, который на CES 2024 демонстрировала исполнительный вице-президент и глава клиентского подразделения компании Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus).

реклама

Источник изображения: Tom’s Hardware

Она подтвердила, что во втором полугодии на рынок выйдут не только настольные процессоры Arrow Lake, но и мобильные Lunar Lake, которые в настоящее время уже почти готовы к массовому производству. Настольные процессоры Arrow Lake впервые в классе решений для геймеров и энтузиастов получат функции локального ускорения работы систем искусственного интеллекта, хотя это утверждение уже готова оспаривать AMD.

До конца года в мобильном сегменте Intel также представит процессоры Lunar Lake, один из чипов этого семейства представительница руководства продемонстрировала на CES 2024. Партнёры Intel образцы таких чипов уже получают, эти мобильные процессоры должны в три раза превзойти Meteor Lake по быстродействию как встроенной графики, так и нейронного сопроцессора, ускоряющего работу систем искусственного интеллекта на аппаратном уровне.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Судя по фотографии, процессоры Lunar Lake будут объединять на одной подложке три кристалла, а по соседству с ними расположатся две микросхемы оперативной памяти типа LPDDR5X. Такая компоновка обеспечивает повышение производительности и экономию места на печатной плате, но ограничивает пользователей ноутбуков в возможности самостоятельного увеличения объёма памяти.

#intel #arrow lake #lunar lake
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
Intel увеличит выручку в наступающем году на 8%
Intel назначила нового руководителя серверного подразделения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
12
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
19
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
111
Об автомобилях и рекламной интеграции автоконцернов в фильмах
+
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
37
Т-44: Эволюция советской бронетехники
4
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
12
"Стрелы бога" - что представляет собой орбитальное кинетическое оружие США
4
Обзор игры Hitman: Blood Money - лучший Hitman всех времен
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2024 году, часть 11
+

Сейчас обсуждают

Вадим Гречухин
09:46
Лапти исключительно... Зимний вариант.... И до Сахалина ветка дойти должна.... Всему своё время...
К строящейся жемчужине Севморпути в рекордные сроки подведена ЖД магистраль
Алексей Каверин
09:45
Да как бы давно известно что sli мертворождённая технология. Причём они же пытались реализовать её в рамках одной карты выпускали двухчиповые карты, но тоже выкинули эту идею.
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
Роман Самодуренко
09:44
когда же вы перестанете собирать пк с одним ссд... ОС надо ставить на отдельный ССД!
Игровой ПК за 85 000р для юного геймера – как мне не дали отдохнуть 6 января, и чем всё закончилось
Genry
09:44
ОПЭК будет держать цену нефти на уровне, при котором не выгодно работать сланцевым скважинам (с гидроразрывом) в США. Поднятие цены делает рентабельной добычу сланцевой нефти и потерю доходов странам...
Кумулятивный эффект от принятых мер ведет к коллапсу нефтяного рынка
seryi-34
09:44
А где Rx 6750 gre? На Озоне (почти половина цен в статье взята с него) она как раз +-35к стоит.
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
шопоголик
09:41
Да, обидно .Собирал для Киберпанка и Серьёзного Сэма 4. А в них нет поддержки Слая.
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
шопоголик
09:38
Не ожидал подставы от нвидии, собирал до
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
шопоголик
09:36
Три года назад было бодрячком.
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
шопоголик
09:36
Какой изысканный опыт,о таком обычно молчат
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
Андриан Миронов
09:31
Автора после НГ и Рождества не отпустило! AIM 9 это ни разу не крылатая ракета!Это ракета применяется на истребителях, для уничтожения воздушных целей. Причём ещё со времён "холодной"войны!
Истребитель F-35 впервые уничтожил крылатую ракету
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем