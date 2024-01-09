В серию такие чипы пойдут уже в следующем полугодии.

У представителей Tom’s Hardware не возникло никаких проблем с провозом в Лас-Вегас «глаз очевидца», поскольку представители редакции живут и работают в США, а потому этот ресурс смог поделиться со своими читателями фотографией инженерного образца процессора Intel семейства Lunar Lake, который на CES 2024 демонстрировала исполнительный вице-президент и глава клиентского подразделения компании Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus).

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Источник изображения: Tom’s Hardware

Она подтвердила, что во втором полугодии на рынок выйдут не только настольные процессоры Arrow Lake, но и мобильные Lunar Lake, которые в настоящее время уже почти готовы к массовому производству. Настольные процессоры Arrow Lake впервые в классе решений для геймеров и энтузиастов получат функции локального ускорения работы систем искусственного интеллекта, хотя это утверждение уже готова оспаривать AMD.

До конца года в мобильном сегменте Intel также представит процессоры Lunar Lake, один из чипов этого семейства представительница руководства продемонстрировала на CES 2024. Партнёры Intel образцы таких чипов уже получают, эти мобильные процессоры должны в три раза превзойти Meteor Lake по быстродействию как встроенной графики, так и нейронного сопроцессора, ускоряющего работу систем искусственного интеллекта на аппаратном уровне.

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Судя по фотографии, процессоры Lunar Lake будут объединять на одной подложке три кристалла, а по соседству с ними расположатся две микросхемы оперативной памяти типа LPDDR5X. Такая компоновка обеспечивает повышение производительности и экономию места на печатной плате, но ограничивает пользователей ноутбуков в возможности самостоятельного увеличения объёма памяти.